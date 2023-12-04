В Госдуме предложили обложить налогами россиян без детей

При Советах налог взимали с семейных вроде как и освобождались женщины и больные .

F I

По сути ,в стране нищих и богатых ,богатым оплатить налог как пальцем об асфальт , а с населения сдирание очередной шкуры в дополнение к кредитам и ипотекам... Наглядный пример как с началом мобилизации богатые откупились и съехали из страны а все остальные ....