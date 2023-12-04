В Госдуме предложили ввести налог на отсутствие детей. Идею выдвинул член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров, пишет телеканал «360».
В Госдуме предложили обложить налогами россиян без детей
Комментарии
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F I
При Советах налог взимали с семейных вроде как и освобождались женщины и больные .
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14 час.
F I
По сути ,в стране нищих и богатых ,богатым оплатить налог как пальцем об асфальт , а с населения сдирание очередной шкуры в дополнение к кредитам и ипотекам... Наглядный пример как с началом мобилизации богатые откупились и съехали из страны а все остальные ....
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14 час.
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