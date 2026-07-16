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Фидан: Турция организует новые переговоры РФ и Украины

Турция подтвердила намерение сохранять активную дипломатическую линию по украинскому направлению. Министр иностранных дел страны Фидан заявил, что Анкара продолжит работу, направленную на организацию новых переговоров между Россией и Украиной.

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