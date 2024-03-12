Найденный на свалке в Петропавловске-Камчатском младенец умер от переохлаждения

СУ СК России по Камчатскому краю Обнаруженный на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском младенец мог умереть от переохлаждения, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краюТруп новорожденного мальчика нашли среди мусора на территории полигона твердых бытовых отходов 10 марта.
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