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ZAB.RU публикует график отключения электроэнергии в Чите с 22 по 26 августа

ZAB.RU публикует график отключения электроэнергии в Чите с 22 по 26 августа

Временные отключения подачи электроэнергии пройдут с 22 по 26 августа в Чите. Отсутствие электричества будет связано с плановыми работами, необходимыми для повышения надёжности и качества электроснабжения, а также с установкой нового оборудования.

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