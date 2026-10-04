В Брянской области при атаке дрона ВСУ погиб водитель грузовика

Водитель грузового автомобиля погиб при атаке дрона ВСУ на Погарский район Брянской области, сообщает региональный губернатор Егор Ковальчук 4 октября в канале на платформе «Макс».
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