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Тен Хаг считает, что Роналду не в форме: «У него 24 гола за прошлый сезон, да? А «МЮ» нужны голы. Он мог бы помочь нам, если бы был в хорошей форме»

Тен Хаг считает, что Роналду не в форме: «У него 24 гола за прошлый сезон, да? А «МЮ» нужны голы. Он мог бы помочь нам, если бы был в хорошей форме»

Эрик тен Хаг считает, что Криштиану Роналду пребывает не в лучшей форме. «В прошлом сезоне он забил 24 гола, да? Так что же нужно этой команде? Нам нужны голы.

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