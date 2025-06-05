Axios: Израиль заверил, что не ударит по Ирану, пока Трамп не даст сигнал

Издание Axios, ссылаясь на представителей из израильского правительства, сообщает, что Тель-Авив заверил американскую сторону в отсутствии намерений наносить удары по ядерной инфраструктуре Ирана без чёткого сигнала от президента США Дональда Трампа о неудаче дипломатических усилий.
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