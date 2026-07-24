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Царьград

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Мэр Иван Носков: в Самаре приостановили движение транспорта

Мэр Иван Носков: в Самаре приостановили движение транспорта

В Самаре 05.14 мск в пятницу введён сигнал ракетной угрозы. Мэр Иван Носков сообщил о приостановке движения наземного транспорта, метро продолжает работу.

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