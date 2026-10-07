Кембридж: сделка по Starlink даст Маску власть над странами

Правительства рискуют заключить с основателем SpaceX Илоном Маском «сделку с дьяволом» по Starlink. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на Кембриджский университет.
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