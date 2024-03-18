Полянский: атаки НАТО в Югославии стали точкой отсчета кризиса в отношениях с РФ

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что запрошенное Москвой на 25 марта заседание Совбеза организации в связи с 25-летием агрессии НАТО в Югославии встретило "яростную реакцию со стороны западников".
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