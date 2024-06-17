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Депутат Ивлев призвал Запад не диктовать условия по доступу в Азовское море

Депутат Ивлев призвал Запад не диктовать условия по доступу в Азовское море

Депутат Государственной думы от Республики Крым Леонид Ивлев призвал страны Запада, подписавшие коммюнике на швейцарском саммите по урегулированию конфликта на Украине, не диктовать России условия по доступу в Азовское море.

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