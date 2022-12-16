«Бавария» не может продать Сарра. 30-летний защитник не играл в этом сезоне

«Бавария» не может продать Сарра. 30-летний защитник не играл в этом сезоне

«Бавария» выставила на трансфер защитника Буна Сарра. При этом мюнхенцы пока не получали предложений по 30-летнему сенегальцу, чей контракт рассчитан до июня 2024 года.

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