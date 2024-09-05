Американка выжила после удара молнии и заявила об улучшении интуиции

Американка выжила после удара молнии на пляже и рассказала о своих ощущениях, сообщает Daily Mail. Мередит Уиллитс из Иллинойса отдыхала со своим мужем на флоридском пляже, когда в нее внезапно ударила молния.
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