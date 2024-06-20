Виноватые в разводе женщины

Ольга Гусева

Если женщина подаёт на развод, то, следуя логике, виноват мужчина. На развод подавала лично я. И я не парилась, не парюсь, не буду париться в виновности кого-то. Это жизнь. И так случилось (измену не беру в расчёт, одни могут прощать, другие - нет. Это выбор каждого). Мне просто надоело жить так, как я жила. Мне было некомфортно. Я себя теряла, теряла интерес к жизни. Мне было скучно так жить. И абсолютно пофиг на чьё-то мнение. Я развелась. И вырастила сына. Сына, который (при моём характере) не стал маменькиным сынком. Я просто его любила и люблю. И я его друг.