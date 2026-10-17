Основанием служит ст. 18 Закона "О защите прав потребителей", согласно которой покупатель вправе требовать возврата средств за товар ненадлежащего качества, даже если упаковка вскрыта или часть продукта уже использована Если товар оказался просроченным, покупатель может вернуть свои деньги или попросить заменить его, даже если обнаружил просрочку уже после покупки, находясь у себя дома.