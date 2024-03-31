«Это неприемлемо»: Эдди Джордан раскритиковал Williams

WilliamsБывший владелец команды Jordan в Формуле 1, ныне эксперт на телевидении Эдди Джордан раскритиковал команду Williams за отсутствие запасного шасси на Гран При Австралии, которое вынудило британский коллектив участвовать в гонке в Мельбурне одной машиной из-за невозможности на трассе починить вторую, повреждённую в аварии.