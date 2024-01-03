"Это тяжело, но выполнимо". Карина Истомина отметила три года трезвости

Карина Истомина отметила три года трезвости. Диджей, супруга футболиста Фёдора Смолова и молодая мама рассказала о том, как изменилась её жизнь после отказа от употребления алкоголя и наркотических веществ.
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