Токен AssangeDAO вырос на 105% на новостях об освобождении основателя WikiLeaks

После того, как стало известно об освобождении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому власти США в 2019 году предъявили обвинение в разглашении государственных секретов, монета JUSTICE выросла на 105,2% Это токен управления AssangeDAO, децентрализованной автономной организации, созданной с целью освобождения Ассанжа.