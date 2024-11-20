В Курской области оператор FPV-дрона загнал свой коптер точно в открытое десантное отделение украинского БТР Stryker.
FPV-дрон влетел в десантный отсек набитого боевиками ВСУ БТР Stryker
Комментарии
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Житель Империи
На даче интернет провели оптоволокно, сам кабель, точнее оплётка 4 мм толщиной а оптоволокно внутри с человеческий волос. Остался обрезок с полметра, вытащил волокно, пробовал разорвать, чуть руки не порезал, такое прочное!
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17 час.
alik3456 Джексон
А BITы матом не ругались?
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13 час.
Константин Самарин
Да простят меня патриоты, но как расценивать тот факт, что оператор целенаправленно направил дрон в отсек, куда загружались РАНЕНЫЕ ?
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12 час.
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