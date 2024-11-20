Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 981 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Voronin
    ХВАТИТ жевать сопли!!! НУЖНО, обязательно НУЖНО УДАРИТЬ, и ОЧЕНЬ БОЛЬНО по США!!! Лучший ВАРИАНТЫ - это: 1. Дать хус...Названы четыре сц...
  • Христос Второй
    Правильно будет наносить удары мигрантами по целям в США, Англии, Германии, Франции, Италии, Канаде. Изготовление БПЛ...Названы четыре сц...
  • Ингерман Ланская
    а не обосрёшься , когда я  покажу?Названы четыре сц...

FPV-дрон влетел в десантный отсек набитого боевиками ВСУ БТР Stryker

FPV-дрон влетел в десантный отсек набитого боевиками ВСУ БТР Stryker

В Курской области оператор FPV-дрона загнал свой коптер точно в открытое десантное отделение украинского БТР Stryker.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Житель Империи
На даче интернет провели оптоволокно, сам кабель, точнее оплётка 4 мм толщиной а оптоволокно внутри с человеческий волос. Остался обрезок с полметра, вытащил волокно, пробовал разорвать, чуть руки не порезал, такое прочное!
Ответить
17 час.
alik3456 Джексон
А BITы матом не ругались?
Ответить
13 час.
Константин Самарин
Да простят меня патриоты, но как расценивать тот факт, что оператор  целенаправленно направил дрон в отсек, куда загружались РАНЕНЫЕ ?
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх