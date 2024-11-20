FPV-дрон влетел в десантный отсек набитого боевиками ВСУ БТР Stryker

Житель Империи

На даче интернет провели оптоволокно, сам кабель, точнее оплётка 4 мм толщиной а оптоволокно внутри с человеческий волос. Остался обрезок с полметра, вытащил волокно, пробовал разорвать, чуть руки не порезал, такое прочное!