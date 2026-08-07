Я не собиралась становиться няней. У меня диплом педагога начальных классов, десять лет работы в школе в Челябинске и зарплата, на которую сложно было прожить, даже экономя на всём.
Уехала работать няней в Израиль. Рассказываю, что за семья мне попалась — и что я про них поняла
Комментарии
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Одиссей
Светлана Шушпанникова
а как надо воспитать хама,которому все дозволено??? только так.с детства из подволь вбивать ему в голову что он лучший,он ИЗБРАНЫЙ,а все остальные ГОИ у него в услужение
Увы! Если не принимать во внимание национальную составляющую, то ИМЕННО так воспитывают Лидеров! Другой менталитет! У нас, как раз, учат НЕ ВЫДЕЛЯТЬСЯ! Быть не ЕДИНСТВЕННЫМ, а одним ИЗ!
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1 м.
Алиса Майская
Очередная поклонница "всего хорошего")) Ага, конечно, вкус прививать не надо, (пусть выбирает во что одеться с рождения), "с детьми на равных" - либеральная ванильная глупость - в норме, дети растут в иерархии, где любое панибратство - это лицемерие и обман, (что действительно недопустимо); "прямота" по отношению к прислуге - норма, (для прислуги), дети - основной приоритет, угу, веришь сразу, (особенно глядя на менталитет евреев). И чего вернулась "педагог младших классов"? Ах, ну да! По снегу заскучала, по семье, (в которой ее жестко прессовали вместо того, чтобы "быть на равных", а может еще и по вежливости окружающих, (без хозяйской "прямоты"?). Ужасный напрашивается вывод - рабскую психологию и попытки мимикрировать под "хозяев" так и не вытравили из людей ни революции, ни социализм, ни капитализм, ни даже войны. Все так же - "делай, что говорят, за это тебя будут кормить и дадут крышу над головой". Грустно(((
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1 м.
АМ
Алиса Майская
Одиссей
Увы! Если не принимать во внимание национальную составляющую, то ИМЕННО так воспитывают Лидеров! Другой менталитет! У нас, как раз, учат НЕ ВЫДЕЛЯТЬСЯ! Быть не ЕДИНСТВЕННЫМ, а одним ИЗ!
"Лидер" и "эгоцентрик" - совершенно разные вещи! Ни один настоящий лидер не вырос в условиях вседозволенности и исключительности. Так растят только нарциссов и психопатов. Ну, евреев-то сложно упрекнуть в "одних из", они же "богоизбранные".
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1 м.
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