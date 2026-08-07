Уехала работать няней в Израиль. Рассказываю, что за семья мне попалась — и что я про них поняла

Алиса Майская

Очередная поклонница "всего хорошего")) Ага, конечно, вкус прививать не надо, (пусть выбирает во что одеться с рождения), "с детьми на равных" - либеральная ванильная глупость - в норме, дети растут в иерархии, где любое панибратство - это лицемерие и обман, (что действительно недопустимо); "прямота" по отношению к прислуге - норма, (для прислуги), дети - основной приоритет, угу, веришь сразу, (особенно глядя на менталитет евреев). И чего вернулась "педагог младших классов"? Ах, ну да! По снегу заскучала, по семье, (в которой ее жестко прессовали вместо того, чтобы "быть на равных", а может еще и по вежливости окружающих, (без хозяйской "прямоты"?). Ужасный напрашивается вывод - рабскую психологию и попытки мимикрировать под "хозяев" так и не вытравили из людей ни революции, ни социализм, ни капитализм, ни даже войны. Все так же - "делай, что говорят, за это тебя будут кормить и дадут крышу над головой". Грустно(((