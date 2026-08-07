ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Уехала работать няней в Израиль. Рассказываю, что за семья мне попалась — и что я про них поняла

Уехала работать няней в Израиль. Рассказываю, что за семья мне попалась — и что я про них поняла

Я не собиралась становиться няней. У меня диплом педагога начальных классов, десять лет работы в школе в Челябинске и зарплата, на которую сложно было прожить, даже экономя на всём.

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Комментарии
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Одиссей
Светлана Шушпанникова
а  как   надо  воспитать  хама,которому все  дозволено??? только  так.с детства  из подволь вбивать  ему в голову  что  он  лучший,он  ИЗБРАНЫЙ,а все остальные  ГОИ  у  него  в  услужение
Увы! Если не принимать во внимание национальную составляющую, то ИМЕННО так воспитывают Лидеров! Другой менталитет! У нас, как раз, учат НЕ ВЫДЕЛЯТЬСЯ! Быть не ЕДИНСТВЕННЫМ, а одним ИЗ!
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1 м.
Алиса Майская
Очередная поклонница &quot;всего хорошего&quot;)) Ага, конечно, вкус прививать не надо, (пусть выбирает во что одеться с рождения), &quot;с детьми на равных&quot; - либеральная ванильная глупость - в норме, дети растут в иерархии, где любое панибратство - это лицемерие и обман, (что действительно недопустимо); &quot;прямота&quot; по отношению к прислуге - норма, (для прислуги), дети - основной приоритет, угу, веришь сразу, (особенно глядя на менталитет евреев). И чего вернулась &quot;педагог младших классов&quot;? Ах, ну да! По снегу заскучала, по семье, (в которой ее  жестко прессовали вместо того, чтобы &quot;быть на равных&quot;, а может еще и по вежливости окружающих, (без хозяйской &quot;прямоты&quot;?). Ужасный напрашивается вывод - рабскую психологию и попытки мимикрировать под &quot;хозяев&quot; так и не вытравили из людей ни революции, ни социализм, ни капитализм, ни даже войны. Все так же - &quot;делай, что говорят, за это тебя будут кормить и дадут крышу над головой&quot;. Грустно(((
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1 м.
АМ
Алиса Майская
Одиссей
Увы! Если не принимать во внимание национальную составляющую, то ИМЕННО так воспитывают Лидеров! Другой менталитет! У нас, как раз, учат НЕ ВЫДЕЛЯТЬСЯ! Быть не ЕДИНСТВЕННЫМ, а одним ИЗ!
&quot;Лидер&quot; и &quot;эгоцентрик&quot;  - совершенно разные вещи! Ни один настоящий лидер не вырос в условиях вседозволенности и исключительности. Так растят только нарциссов и психопатов. Ну, евреев-то сложно упрекнуть в &quot;одних из&quot;, они же &quot;богоизбранные&quot;.
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1 м.