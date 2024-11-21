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В МИД России напомнили об «отсутствии благотворительности» по газу для Австрии

В МИД России напомнили об «отсутствии благотворительности» по газу для Австрии

Москва не будет заниматься благотворительностью по вопросу предоставления газа для Австрии и считает недобросовестным поведение австрийской компании OMV, которая ранее выиграла в суде спор о взыскании с «Газпром экспорт» 230 миллионов евро за временное прекращение поставок газа в страну.

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