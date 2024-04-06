Актер Меньшиков порадовал поклонников моложавой внешностью на свежем фото

Актер Меньшиков порадовал поклонников моложавой внешностью при выходе в свет с супругой 63-летний актер Олег Меньшиков привлек внимание на премьере нового спектакля кабаре-театра Crave, куда он явился в сопровождении своей молодой супруги Анастасии Черновой.
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