Актер Меньшиков порадовал поклонников моложавой внешностью на свежем фото

Актер Меньшиков порадовал поклонников моложавой внешностью при выходе в свет с супругой 63-летний актер Олег Меньшиков привлек внимание на премьере нового спектакля кабаре-театра Crave, куда он явился в сопровождении своей молодой супруги Анастасии Черновой.