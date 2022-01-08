В Сургуте новая коммунальная авария. Жители ещё одного района остались без тепла

В Сургуте произошла еще одна коммунальная авария. На Пролетарском проспекте прорвало трубопровод. Сейчас там частично перекрыто движение и в ближайших домах отсутствует отопление и горячая вода.
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