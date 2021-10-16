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Толстой считает, что государство проиграло кампанию по пропаганде вакцинации от коронавируса

Толстой считает, что государство проиграло кампанию по пропаганде вакцинации от коронавируса

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что пора признать поражение государства в кампании по пропаганде вакцинации от коронавируса.

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