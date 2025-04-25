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Купер после 0:2 во 2-м матче серии с «Флоридой»: «У «Тампы» было достаточно моментов для такой напряженной игры. Возможно, в большинстве случаев мы бы их реализовали»

«Лайтнинг» проиграли «Пантерс» (0:2) и уступают в серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 0-2. Следующие 2 матча пройдут на арене «Флориды» в Санрайзе.

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