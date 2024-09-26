Минздрав РФ требует от экс-директора НИИТО Михаила Садового 1,7 млрд рублей

Сегодня в Центральный районный суд Новосибирска поступило исковое заявление прокуратуры Новосибирской области в интересах Министерства здравоохранения РФ к бывшему директору НИИТО имени Цивьяна Михаилу Садовому и ООО «ТехинКом».
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