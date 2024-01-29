Дрозденко: Новый мемориал в Гатчинском районе стал очень популярным среди людей

Губернатор отметил, что после открытия люди приезжают целыми семьями. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на встрече с Владимиром Путиным заявил, что мемориал в Гатчинском районе в память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны вызывает огромный интерес у людей.