Дрозденко: Новый мемориал в Гатчинском районе стал очень популярным среди людей

Губернатор отметил, что после открытия люди приезжают целыми семьями. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на встрече с Владимиром Путиным заявил, что мемориал в Гатчинском районе в память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны вызывает огромный интерес у людей.
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