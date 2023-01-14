В Волжском похоронили погибшего на Украине экс-сотрудника ФСБ, осужденного за убийство

В городе-спутнике Волгограда Волжском проводили 43-летнего бойца ЧВК "Вагнер" Ивана Малахова, который попал в ряды "музыкантов" из колонии строгого режима, куда был направлен из-за убийства своего сослуживца, сообщает информационный портал V1.