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В Волжском похоронили погибшего на Украине экс-сотрудника ФСБ, осужденного за убийство

В Волжском похоронили погибшего на Украине экс-сотрудника ФСБ, осужденного за убийство

В городе-спутнике Волгограда Волжском проводили 43-летнего бойца ЧВК "Вагнер" Ивана Малахова, который попал в ряды "музыкантов" из колонии строгого режима, куда был направлен из-за убийства своего сослуживца, сообщает информационный портал V1.

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