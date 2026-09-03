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Военное обозрение

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Что получает Россия от гибкой ШОС — и где заканчиваются её гарантии

Что получает Россия от гибкой ШОС — и где заканчиваются её гарантии

За общими формулами 26-го саммита ШОС проступила рабочая конструкция организации: общий минимум, согласованный десятью участниками, и переменные коалиции вокруг конкретных проектов.

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