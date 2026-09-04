Сотрудник ТЦК наехал на двухлетнего ребёнка и скрылся с места ДТП

Ребёнка с травмами доставили в больницу, водителя ищут.В Одесской области сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) сбил двухлетнего ребёнка и скрылся с места ДТП.
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