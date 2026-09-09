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Reuters: в Индонезии пропал катер с пятью журналистами и тремя членами экипажа

Reuters: в Индонезии пропал катер с пятью журналистами и тремя членами экипажа

Скоростной катер с тремя членами экипажа и пятью журналистами пропал в Зондском проливе у индонезийской провинции Бантен.

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