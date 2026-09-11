ВСУ боятся вступать в контактный бой с российскими бойцами, заявил участник СВО

Украинские подразделения на линии соприкосновения все чаще отказываются от прямых огневых контактов с российскими штурмовыми группами, предпочитая дистанционные методы ведения боя.
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