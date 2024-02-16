В МВД Татарстана подвели итоги операции «Арсенал»

В период с 5 по 9 февраля 2024 года, на территории Республики Татарстан проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал», целью которой было выявление и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.