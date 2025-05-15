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Reuters: Британия и Германия хотят вместе создать высокоточное оружие

Reuters: Британия и Германия хотят вместе создать высокоточное оружие

Британия и ФРГ планируют вместе разработать новое высокоточное оружие, сообщает Reuters.По данным агентства, которое ссылается на заявление правительства Британии, речь идёт о вооружении с дальностью действия более двух тысяч километров.

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