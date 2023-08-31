Даванков и Леонов предложили переселять бездомных из крупных городов

А кто спросил в других городах.. Там эти люди нужны, или других городах помойки круче московских..? 😡🇷🇺

М

Митрий

Ага и мигрантов которые занимаются попрошайничеством. При этом имею и жильё и работающих мужчин! Они так пополняют бюджет семьи. Славян согласен, а мигрантов выдворять за попрошайничество всей семьёй, без права обратного въезда.