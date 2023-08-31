Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков и депутат Олег Леонов предложили вице-премьеру Татьяне Голиковой программу ресоциализации бездомных, которая предусматривает их переселение из крупных городов и оказание помощи при переезде.
Даванков и Леонов предложили переселять бездомных из крупных городов
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ГГ
Геннадий Глебов
А кто спросил в других городах.. Там эти люди нужны, или других городах помойки круче московских..? 😡🇷🇺
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6 час.
М
Митрий
Ага и мигрантов которые занимаются попрошайничеством. При этом имею и жильё и работающих мужчин! Они так пополняют бюджет семьи. Славян согласен, а мигрантов выдворять за попрошайничество всей семьёй, без права обратного въезда.
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6 час.
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