Amur Mash: по поселку Восточный в Амурской области гуляет медведь

Жители поселка Восточный в Амурской области заметили на улице медведя. Видео опубликовал Amur Mash. По данным Telegram-канала, медведь забрел на окраину населенного пункта в Тындинском районе и начал бродить по улицам.
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