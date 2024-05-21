Строителя-камерунца депортировали из РФ после экстремистских высказываний

Прибывшего с камерунской территории работавшего в строительной сфере мигранта подвергли депортации из-за его публикаций в социальных сетях, в которых он одобрял действия террористических группировок в Сирийской Арабской Республике и нацистов киевского режима на Украине.
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