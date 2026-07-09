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Политолог Юсупов: Трамп модифицировал доктрину НАТО, внеся туда свое эго

Политолог Юсупов: Трамп модифицировал доктрину НАТО, внеся туда свое эго

Саммит НАТО в Анкаре завершился подтверждением коллективной обороны, наращивания военных расходов и поддержки Украины, но был омрачен заявлениями президента США Дональда Трампа о расторжении меморандума с Ираном и критикой союзников.

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