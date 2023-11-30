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На южноуральском участке М-5 продлили запрет на движение автобусов и грузовиков

На южноуральском участке М-5 продлили запрет на движение автобусов и грузовиков

Действие ограничений на М-5 в Челябинской области продлили до полудня. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, сохраняется сложная обстановка на магистралях региона.

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