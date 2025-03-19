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Евгений Малкин поддержал идею матчей между сборными НХЛ и КХЛ

Евгений Малкин поддержал идею матчей между сборными НХЛ и КХЛ

Русский хоккеист Евгений Малкин высказался за проведение матчей между сборными НХЛ и КХЛ, поддержав инициативу лидеров России и США.

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