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«Прямо по Facebook можно было изучить план госпереворота»: политолог — о выборах и протестах в Грузии

«Прямо по Facebook можно было изучить план госпереворота»: политолог — о выборах и протестах в Грузии

Парламентские выборы в Грузии, назначенные на 26 октября, многие называют решающими. Оппозиция намерена сохранить «евроинтеграцию», правящая «Грузинская мечта» говорит о сохранении традиционных ценностей и суверенитета, обещает не допустить новую войну и восстановить отношения с Южной Осетией и Абхазией — вплоть до объединения с бывшими республиками.

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