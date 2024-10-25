«Прямо по Facebook можно было изучить план госпереворота»: политолог — о выборах и протестах в Грузии

Парламентские выборы в Грузии, назначенные на 26 октября, многие называют решающими. Оппозиция намерена сохранить «евроинтеграцию», правящая «Грузинская мечта» говорит о сохранении традиционных ценностей и суверенитета, обещает не допустить новую войну и восстановить отношения с Южной Осетией и Абхазией — вплоть до объединения с бывшими республиками.