Жители региона ощутят на себе последствия взрыва на Солнце высшего балла Вспышка на Солнце уровня Х1.
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Жители региона ощутят на себе последствия взрыва на Солнце высшего балла Вспышка на Солнце уровня Х1.