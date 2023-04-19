smi.today

4 287 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    снести  нахер  этот  кубик!«Они» его боятся....
  • лина любимцева
    КАКОЕ это "хулиганство"?!! ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ!! Я не понимаю позицию российских полицейских в таких ситуациях. За ерунд...В Петербурге четв...
  • лина любимцева
    Так водитель легковушки -это и был судья? Не понятно, как так умудрились  столкнуться....   Соболезнования родным суд...В ДТП с участием ...

Forbes: В Австралии пачка Marlboro сейчас стоит $26, а в Пакистане $1

Издание Forbes сообщило, что аналитики выяснили, в каких странах мира самые высокие цены на пачку сигарет Marlboro, при этом они учитывали влияние государственного регулирования на эту отрасль и акцизов и всё это назвали "индексом пачки Marlboro".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх