Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал журналистам, что украинское командование отдает своим подразделениям приказы обстреливать колонны с боевиками ВСУ, попавшими в российский плен.
Нацисты ВСУ расстреливают колонны своих военнопленных
Комментарии
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Кошмар
Не хило. За неделю по всему фронту уничтожено 16 000 укронацистов!
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15 час.
ВВ
Владимир Витковский
... и это хорошо, дерьмо самоутилизируется, а то соплежуи хрюкали бы о жалости к пленному и раненому бандерью, а так- нет дерьма, нет проблем...
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13 час.
Людмила Лиханова
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8 час.
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