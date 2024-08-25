Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 751 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кузнецов
    После ВОСР была интервенция в рушившуюся Российскую империю, тоже хотели "разделить", не вышло. Натравливали фашистку...Поведение страусов
  • Андрей ПандовРихтер
    Обязательно бахнем. Весь мир в труху. Но потом.Поведение страусов
  • Евгений Михайлов
    Ишь, забеспокоился Мишутка. Правильно, что наказывают. В том числе и беременных домохозяек. Крипта - наглое мошенниче..."Срочно летите в ...

Нацисты ВСУ расстреливают колонны своих военнопленных

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал журналистам, что украинское командование отдает своим подразделениям приказы обстреливать колонны с боевиками ВСУ, попавшими в российский плен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Кошмар
Не хило. За неделю по всему фронту уничтожено 16 000 укронацистов!
Ответить
15 час.
ВВ
Владимир Витковский
...  и это хорошо, дерьмо самоутилизируется, а то соплежуи хрюкали бы о жалости к пленному и раненому бандерью, а так- нет дерьма, нет проблем...
Ответить
13 час.
Людмила Лиханова
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх