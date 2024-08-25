Нацисты ВСУ расстреливают колонны своих военнопленных

Не хило. За неделю по всему фронту уничтожено 16 000 укронацистов!

ВВ

Владимир Витковский

... и это хорошо, дерьмо самоутилизируется, а то соплежуи хрюкали бы о жалости к пленному и раненому бандерью, а так- нет дерьма, нет проблем...