В мае Омск стал лидером среди городов-миллионников по росту цен на жилье в новостройках. Средняя стоимость «квадрата» составляет 130 тысяч рублей.
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В мае Омск стал лидером среди городов-миллионников по росту цен на жилье в новостройках. Средняя стоимость «квадрата» составляет 130 тысяч рублей.