Весенний праздник-Женский день

Воспитанники детского сада поздравили своих мам и бабушек с Днём 8 Марта.В начале марта мы отмечаем самый весенний, самый нежный и самый красивый праздник - 8 Марта! На праздничных мероприятиях ребята пели красивые песни, танцевали, с удовольствием вместе с мамами и бабушками принимали участие в интересных конкурсах.