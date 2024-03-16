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Весенний праздник-Женский день

Весенний праздник-Женский день

Воспитанники детского сада поздравили своих мам и бабушек с Днём 8 Марта.В начале марта мы отмечаем самый весенний, самый нежный и самый красивый праздник - 8 Марта! На праздничных мероприятиях ребята пели красивые песни, танцевали, с удовольствием вместе с мамами и бабушками принимали участие в интересных конкурсах.

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