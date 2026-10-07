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Спорт Уик-Энд

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Даку присядет на лавку? Кто будет играть у «красно-белых» в нападении после паузы

Даку присядет на лавку? Кто будет играть у «красно-белых» в нападении после паузы

Бывший главный тренер «Краснодара», «Факела», «Ахмата» и «Енисея» Сергей Ташуев в беседе со «Спорт уик-эндом» предположил, кто будет играть за «Спартак» в линии атаки после паузы на матчи сборных.

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