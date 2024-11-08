Жителей села Лебяжье в Барнауле топит более 10 лет. Кто виноват и что делать — неясно

Люди годами пытаются добиться от властей решения вопроса, но даже причина происходящего пока неизвестна Жители села Лебяжье в пригороде Барнаула уже более десяти лет страдают от подтоплений "подземными" водами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии