Сколько лет получил бывший министр Михаил Абызов и за что его судили Евгения КомароваРешение по делу Михаила Абызова, бывшего министра по вопросам Открытого правительства, было принято в московском Преображенском суде.
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