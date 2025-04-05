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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Из-за горящей травы квалификация в Японии прервана красными флагами. Такое случалось 4 раза в практиках

Из-за горящей травы квалификация в Японии прервана красными флагами. Такое случалось 4 раза в практиках

Второй сегмент квалификации к Гран-при Японии был прерван на несколько минут красными флагами из-за возгорания травы.

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